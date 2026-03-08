Cabaret de L’Avenir Sportif Echiré Saint-Gelais à Saint-Gelais Saint-Gelais
Cabaret de L’Avenir Sportif Echiré Saint-Gelais à Saint-Gelais Saint-Gelais vendredi 20 mars 2026.
Cabaret de L’Avenir Sportif Echiré Saint-Gelais à Saint-Gelais
201 Rue du Prieuré Saint-Gelais Deux-Sèvres
Tarif : – – 7 EUR
Tarif réduit
Date :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-20 2026-03-21 2026-03-26 2026-03-27 2026-03-28
L’Avenir Sportif Echiré Saint-Gelais fait son CABARET
Entre Amis, supporters, joueurs, en famille n’hésitez plus à réserver vos places pour une soirée remplie de chants, danse et sketch !
Soirée sans repas
– Vendredi 20 mars
– Samedi 21 mars
– Jeudi 26 mars
– Vendredi 27 mars
Soirée avec repas
– Samedi 28 mars .
201 Rue du Prieuré Saint-Gelais 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 07 83 59
