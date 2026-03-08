Cabaret de L’Avenir Sportif Echiré Saint-Gelais à Saint-Gelais Saint-Gelais

201 Rue du Prieuré Saint-Gelais

Tarif : – – 7 EUR

Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-26

2026-03-20 2026-03-21 2026-03-26 2026-03-27 2026-03-28

L’Avenir Sportif Echiré Saint-Gelais fait son CABARET

Entre Amis, supporters, joueurs, en famille n’hésitez plus à réserver vos places pour une soirée remplie de chants, danse et sketch !

Soirée sans repas
– Vendredi 20 mars
– Samedi 21 mars
– Jeudi 26 mars
– Vendredi 27 mars

Soirée avec repas
– Samedi 28 mars   .

201 Rue du Prieuré Saint-Gelais 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 07 83 59 

