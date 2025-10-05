Cabaret de lectures : « Chère chair ou comment habiter sa viande », par L’homme qui lit tout Médiathèque La Manufacture Villefranche-de-Rouergue

à partir de 12 ans

Jean Emile Roturier assemble des bribes, des bouts, quelques textes chéris, des enregistrements et des bricolages sonores pour nous offrir un véritable florilège de lectures, de chair et d’esprit.

Médiathèque La Manufacture 19 Place Bernard Lhez, 12200 Villefranche-de-Rouergue, France Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie

L’homme qui lit tout