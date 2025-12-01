Cabaret de Noël Salle des fêtes Cavan

Cabaret de Noël

Salle des fêtes Place de l’Église Cavan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 20:30:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Kerjava et Ti ar Vro vous proposent un double plateau de musique laissant la part belle à la jeunesse de la création en Bretagne avec le groupe Tinka, une rencontre entre les chants basques et bretons.

Puis le quatuor Bod mené notamment par Solène Lasbleiz penn sonneuse du bagad de Pommerit le Vicomte. .

Salle des fêtes Place de l’Église Cavan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 80 55

