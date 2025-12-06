Cabaret de Noël d’Erdeven Rue Grand Large Erdeven

Cabaret de Noël d’Erdeven

Complexe sportif du Grand Large Erdeven

Début : 2025-12-06 16:30:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

2025-12-06

✨ Cabaret de Noël le samedi 6 décembre ! ✨

Venez plonger dans la magie des fêtes lors de notre Marché de Noël

Au programme des exposants locaux, des gourmandises, des idées cadeaux, de la bonne humeur… et une ambiance féérique garantie !

À ne pas manquer le Cabaret de Noël présenté par la troupe Y’a un trou dans l’mur !

Une représentation pleine d’énergie, d’humour et d’émotion qui viendra illuminer votre soirée

Quand Samedi 6 décembre

Où Complexe sportif Le Grand Large 56410 Erdeven

Heures 16h30

Venez en famille, entre amis, ou même en solo — la magie de Noël, ça se partage ❤️

Entrée libre ambiance garantie !

N’hésitez pas à partager l’événement et à inviter vos proches .

Rue Grand Large Complexe sportif du Grand Large Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 64 62

