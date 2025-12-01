Cabaret de noël Tours

Cabaret de noël

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-18 20:00:00

fin : 2025-12-18 23:30:00

Date(s) :

2025-12-18

CABARET DE NOËL LE BATEAU IVRE

Le Capitaine, le Père Noël et les créatures indisciplinées…

Cette année, rien ne va plus à bord du Cabaret du Sous-Sol. Le verdict est tombé le Père Noël est furax. Les créatures du Capitaine ont été bien trop vilaines — insolentes, irrévérencieuses, excessives.

Mais le Capitaine ne l’entend pas ainsi. Ni une ni deux, il décide d’organiser le plus beau cabaret de Noël de l’histoire, pour tenter d’amadouer le vieux bonhomme rouge. Une soirée de rédemption, pleine de bonne volonté, de paillettes sages et de chants presque traditionnels.

Mais… est-ce seulement possible ? .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

CHRISTMAS CABARET ? LE BATEAU IVRE

The Captain, Santa Claus and unruly creatures?

This year, nothing is going right aboard the Cabaret du Sous-Sol. The verdict is in: Santa is furious. The Captain’s creatures have been far too naughty? insolent, irreverent, excessive.

German :

WEIHNACHTSKABARETT ? DAS SCHIFF IVRE

Der Kapitän, der Weihnachtsmann und die widerspenstigen Kreaturen?

Dieses Jahr ist an Bord des Cabaret du Sous-Sol nichts mehr in Ordnung. Das Urteil steht fest: Der Weihnachtsmann ist sauer. Die Kreaturen des Kapitäns waren viel zu ungezogen? frech, respek

Italiano :

CABARET NATALIZIO ? LE BATEAU IVRE

Il Capitano, Babbo Natale e le creature indisciplinate?

Quest’anno nulla va per il verso giusto a bordo del Cabaret du Sous-Sol. Il verdetto è chiaro: Babbo Natale è furioso. Le creature del Capitano sono state troppo cattive, insolenti, irriverenti, eccessiv

Espanol :

CABARET DE NAVIDAD ? LE BATEAU IVRE

El Capitán, Papá Noel y las criaturas revoltosas?

Este año, nada va bien a bordo del Cabaret du Sous-Sol. El veredicto: Papá Noel está furioso. Las criaturas del Capitán han sido demasiado traviesas… insolentes, irreverentes, excesivas.

