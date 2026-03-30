Cabaret de Pâques Chaumont
Cabaret de Pâques Chaumont samedi 4 avril 2026.
Cabaret de Pâques
Salle des fêtes de Chaumont Chaumont Haute-Marne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Tout public
Variétés Cabaret vous propose de participer à une soirée spéciale et festive !
Au programme chant, danse et humour.
Dîner-spectacle spécial 40 ans, tombola avec de nombreux lots à gagner.
Durée de la soirée 4h
Traiteur Bailly de Chalindrey
Sur réservation .
Salle des fêtes de Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 42 44 35 27
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English :
L’événement Cabaret de Pâques Chaumont a été mis à jour le 2026-03-27 par Antenne de Chaumont
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