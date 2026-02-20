Cabaret de printemps La Spirale Fismes

Cabaret de printemps

La Spirale 18 Avenue du Bois des Amourettes Fismes Marne

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 19:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Tout public

Radio Graceland, c’est un répertoire musical riche et varié allant des années 60 à nos jours revisité à la sauce jazz-manouche. Un programme intergénérationnel porté par un duo accordéon/guitare/voix qui ravira vos papilles à coups sûrs.

Passionnés de la comédie, Les Piafs sont avant tout des spécialistes de l’improvisation. Une troupe qui vous promet des moments pleins de créativité et de surprises pour une représentation unique !

À l’approche des beaux jours, ce dîner spectacle sera une fois encore l’occasion de découvrir des propositions culinaires avec des produits de saison pour un Cabaret de Printemps en pleine éclosion.

Lieu La spirale

Tarifs & Billetterie

Plein tarif 35 €

Tarif réduit 31 €

Moins de 12 ans 24 € .

La Spirale 18 Avenue du Bois des Amourettes Fismes 51170 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cabaret de printemps

L’événement Cabaret de printemps Fismes a été mis à jour le 2026-02-20 par Reims Tourisme & Congrès