Cabaret de printemps place du Champ de Mars Luc-en-Diois
Cabaret de printemps place du Champ de Mars Luc-en-Diois dimanche 12 avril 2026.
Luc-en-Diois
Cabaret de printemps
place du Champ de Mars Salle des Voconces Luc-en-Diois Drôme
Tarif : 15 – 15 – 25 EUR
25 euros pour repas et spectacle, 15 pour specacle seul
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 19:00:00
fin : 2026-04-12 23:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Pour son cabaret printemps, l’association Voconces Anim’ accueille le groupe La Tribù de Bergame.
Soirée italienne avec lasagne, panna cotta.
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place du Champ de Mars Salle des Voconces Luc-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 88 15 40 86 voconces.anim.joel.stienne@orange.fr
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English :
For its spring cabaret, the Voconces Anim’ association welcomes the group La Tribù de Bergame.
Italian evening with lasagne and panna cotta.
L’événement Cabaret de printemps Luc-en-Diois a été mis à jour le 2025-03-28 par Office de Tourisme du Pays Diois