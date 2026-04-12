Cabaret de printemps place du Champ de Mars Luc-en-Diois

Luc-en-Diois

Cabaret de printemps

place du Champ de Mars Salle des Voconces Luc-en-Diois Drôme

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

25 euros pour repas et spectacle, 15 pour specacle seul

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 19:00:00

fin : 2026-04-12 23:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Pour son cabaret printemps, l’association Voconces Anim’ accueille le groupe La Tribù de Bergame.

Soirée italienne avec lasagne, panna cotta.

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place du Champ de Mars Salle des Voconces Luc-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 88 15 40 86 voconces.anim.joel.stienne@orange.fr

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English :

For its spring cabaret, the Voconces Anim’ association welcomes the group La Tribù de Bergame.

Italian evening with lasagne and panna cotta.

L’événement Cabaret de printemps Luc-en-Diois a été mis à jour le 2025-03-28 par Office de Tourisme du Pays Diois