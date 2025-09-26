Cabaret de rentrée du Titan Lord’s Pub Nantes

Cabaret de rentrée du Titan Lord’s Pub Nantes vendredi 26 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-26 20:30 – 23:00

Gratuit : non Prix libre au chapeau Vous pouvez venir sans réservation. Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Le Cabaret d’Impro du Titan fait sa rentrée ! Pour cette nouvelle saison, nos improvisateurs vous embarquent dans une aventure théâtrale où chaque scène s’invente sous vos yeux. Entre destins croisés et surprises, plongez dans une histoire unique, née de l’instant.Attention : sans vous, rien n’est possible ! Ce sont vos suggestions, vos envies et votre énergie qui guideront chaque histoire, chaque personnage, chaque rebondissement. Ensemble, nous créerons des moments uniques, où l’imprévu devient magie et où chaque spectacle est une première.Vendredi 26 septembre à 20h30 – Préparez vos idées, votre imagination et votre enthousiasme : c’est vous qui écrivez la légende avec nous ! »

Lord’s Pub Nantes 44100