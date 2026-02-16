Cabaret de théâtre d’improvisation Médiathèque Louverné

Cabaret de théâtre d’improvisation

Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-24 22:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Un spectacle spontané où tout est créé en direct, sous vos yeux !

Sur scène, les improvisateurs relèvent les défis lancés par le Maître ou la Maîtresse de jeux et inventent des scènes inédites à partir de thèmes, de contraintes… et parfois même de vos suggestions. Rien n’est écrit à l’avance, tout peut arriver !

Un cabaret rythmé, interactif et généreux, où l’imagination déborde et où le public devient complice.

Venez vivre une soirée pleine de créativité, de surprises et de bonne humeur, un spectacle qui ne se rejouera jamais deux fois.

Tout public à partir de 8 ans. Sur réservation (nombre de places limité)

au 02 43 26 38 08 ou mediatheque@louverne.fr .

Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné 53950 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 26 38 08 mediatheque@louverne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A spontaneous show where everything is created live, before your very eyes!

L’événement Cabaret de théâtre d’improvisation Louverné a été mis à jour le 2026-02-16 par LAVAL TOURISME