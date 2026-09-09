Cabaret & Délices place Marcel Grillet Jujurieux
samedi 17 octobre 2026 · place Marcel Grillet · Jujurieux
Informations pratiques
Jujurieux
Cabaret & Délices
place Marcel Grillet Espace culturel de Jujurieux Jujurieux Ain
Tarif : 70 – 70 – EUR
– Carré Or – 95€ / pers – tables rondes
– Carré Argent – 80€ / pers – tables rectangulaires
– Carré Bronze – 70€ / pers – tables rectangulaires en enfilade
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 19:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Une soirée placée sous le signe du cabaret à Jujurieux ! Le billet inclut le dîner-spectacle en 6 services et ses vins, ainsi que l’accès à l’exposition « Cabaret, habiller le rêve ».
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place Marcel Grillet Espace culturel de Jujurieux Jujurieux 01640 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 37 23 14 contact@cerdonvalleedelain.fr
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English :
An evening dedicated to the “Jujurieux” cabaret! The ticket includes a 6-course dinner and show with wine pairings, as well as admission to the exhibition “Cabaret: Dressing Up the Dream.”
L’événement Cabaret & Délices Jujurieux a été mis à jour le 2026-09-09 par GIP Cerdon Vallée de l’Ain
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