Cabaret & Délices place Marcel Grillet Jujurieux

Informations pratiques

Jujurieux

Cabaret & Délices

place Marcel Grillet Espace culturel de Jujurieux Jujurieux Ain

Tarif : 70 – 70 – EUR

– Carré Or – 95€ / pers – tables rondes

– Carré Argent – 80€ / pers – tables rectangulaires

– Carré Bronze – 70€ / pers – tables rectangulaires en enfilade

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 19:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Une soirée placée sous le signe du cabaret à Jujurieux ! Le billet inclut le dîner-spectacle en 6 services et ses vins, ainsi que l’accès à l’exposition « Cabaret, habiller le rêve ».

.

place Marcel Grillet Espace culturel de Jujurieux Jujurieux 01640 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 37 23 14 contact@cerdonvalleedelain.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An evening dedicated to the “Jujurieux” cabaret! The ticket includes a 6-course dinner and show with wine pairings, as well as admission to the exhibition “Cabaret: Dressing Up the Dream.”

L’événement Cabaret & Délices Jujurieux a été mis à jour le 2026-09-09 par GIP Cerdon Vallée de l’Ain