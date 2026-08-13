AGENDA · Saint-Nicolas-de-Redon
Cabaret des 3 Rives Revue Nouvelle ère Espace socioculturel Pierre Etrillard Saint-Nicolas-de-Redon
jeudi 8 octobre 2026 · Espace socioculturel Pierre Etrillard · Saint-Nicolas-de-Redon
Informations pratiques
Saint-Nicolas-de-Redon
Cabaret des 3 Rives Revue Nouvelle ère
Espace socioculturel Pierre Etrillard 14 Rue de Tabago Saint-Nicolas-de-Redon Loire-Atlantique
Tarif : 54 – 54 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-08
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Espace socioculturel Pierre Etrillard 14 Rue de Tabago Saint-Nicolas-de-Redon 44460 Loire-Atlantique Pays de la Loire cabaretdes3rives@gmail.com
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English :
L’événement Cabaret des 3 Rives Revue Nouvelle ère Saint-Nicolas-de-Redon a été mis à jour le 2026-08-13 par ADT44
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