UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Nicolas-de-Redon

Cabaret des 3 Rives Revue Nouvelle ère Espace socioculturel Pierre Etrillard Saint-Nicolas-de-Redon

jeudi 8 octobre 2026 · Espace socioculturel Pierre Etrillard · Saint-Nicolas-de-Redon

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
Espace socioculturel Pierre Etrillard
Adresse
14 Rue de Tabago
Ville
44460 Saint-Nicolas-de-Redon
Département
Loire-Atlantique
Tarif
54 54

Saint-Nicolas-de-Redon

Cabaret des 3 Rives Revue Nouvelle ère

Espace socioculturel Pierre Etrillard 14 Rue de Tabago Saint-Nicolas-de-Redon Loire-Atlantique

Tarif : 54 – 54 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-08

  .

Espace socioculturel Pierre Etrillard 14 Rue de Tabago Saint-Nicolas-de-Redon 44460 Loire-Atlantique Pays de la Loire   cabaretdes3rives@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cabaret des 3 Rives Revue Nouvelle ère Saint-Nicolas-de-Redon a été mis à jour le 2026-08-13 par ADT44

À voir aussi à Saint-Nicolas-de-Redon (Loire-Atlantique)