Cabaret des 3 Rives Revue Nouvelle ère Espace socioculturel Pierre Etrillard Saint-Nicolas-de-Redon

Informations pratiques

Saint-Nicolas-de-Redon

Cabaret des 3 Rives Revue Nouvelle ère

Espace socioculturel Pierre Etrillard 14 Rue de Tabago Saint-Nicolas-de-Redon Loire-Atlantique

Tarif : 54 – 54 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-08

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Espace socioculturel Pierre Etrillard 14 Rue de Tabago Saint-Nicolas-de-Redon 44460 Loire-Atlantique Pays de la Loire cabaretdes3rives@gmail.com

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English :

L’événement Cabaret des 3 Rives Revue Nouvelle ère Saint-Nicolas-de-Redon a été mis à jour le 2026-08-13 par ADT44