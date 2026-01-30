Cabaret des ados Festival Impro (FIP) Pontarlier

Cabaret des ados Festival Impro (FIP)

Théâtre du Lavoir Pontarlier Doubs

Gratuit
Début : 2026-03-21 16:00:00
fin : 2026-03-21 18:00:00

2026-03-21

Organisé par Le CAHD et Sarbacane.
L’atelier ado de la Sarbacane invite l’atelier ado de Pelousey pour un spectacle 100% improvisé à partir des thèmes donnés par le public.   .

Théâtre du Lavoir Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 68 27  infos@sarbacane-theatre.com

