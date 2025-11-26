Cabaret des Anciens Mairie du 18e arrondissement PARIS

Cabaret des Anciens Mairie du 18e arrondissement PARIS

Cabaret des Anciens Mairie du 18e arrondissement PARIS mercredi 26 novembre 2025.

Le Cabaret des anciens, organisé par les jeunes du GRAJAR à la Mairie du 18e, revient pour réunir seniors et jeunes de l’arrondissement autour d’un moment festif, musical et intergénérationnel.

Le Cabaret des anciens à la mairie du 18e réunit seniors et jeunes de l’arrondissement.
Le mercredi 26 novembre 2025
de 14h00 à 17h00
gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-26T15:00:00+01:00
fin : 2025-11-26T18:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-26T14:00:00+02:00_2025-11-26T17:00:00+02:00

Mairie du 18e arrondissement 1 place Jules Joffrin  75018 PARIS