Cabaret des Anciens Mairie du 18e arrondissement PARIS

Le Cabaret des anciens, organisé par les jeunes du GRAJAR à la Mairie du 18e, revient pour réunir seniors et jeunes de l’arrondissement autour d’un moment festif, musical et intergénérationnel.

Le mercredi 26 novembre 2025

de 14h00 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Mairie du 18e arrondissement 1 place Jules Joffrin 75018 PARIS