Cabaret des Anciens Mairie du 18e arrondissement PARIS
Cabaret des Anciens Mairie du 18e arrondissement PARIS mercredi 26 novembre 2025.
Le Cabaret des anciens, organisé par les jeunes du GRAJAR à la Mairie du 18e, revient pour réunir seniors et jeunes de l’arrondissement autour d’un moment festif, musical et intergénérationnel.
Le Cabaret des anciens à la mairie du 18e réunit seniors et jeunes de l'arrondissement.
Le mercredi 26 novembre 2025
de 14h00 à 17h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Mairie du 18e arrondissement 1 place Jules Joffrin 75018 PARIS