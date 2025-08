CABARET DES ARGELESIENS Argelès-sur-Mer

CABARET DES ARGELESIENS Argelès-sur-Mer vendredi 26 septembre 2025.

CABARET DES ARGELESIENS

Avenue Molière Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 21:00:00

fin : 2025-09-26 23:00:00

Date(s) :

2025-09-26

CABARET DES ARGELESIENS

VENDREDI 26 SEPTEMBRE

21H00

ESPACE JEAN CARRERE

Les Argelésiens eux-mêmes lancent les festivités de la Festa Major d’Argelès-sur-Mer ! Musique, chants, danse… nos artistes amateurs et professionnels vous ont concocté une so…

.

Avenue Molière Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 95 34 60

English :

CABARET DES ARGELESIENS

FRIDAY, SEPTEMBER 26

21H00

ESPACE JEAN CARRERE

The Argelésiens themselves launch the festivities for the Festa Major d?Argelès-sur-Mer! Music, song, dance? our amateur and professional artists have concocted a so…

German :

KABARETT DER ARGELESIENS

FREITAG, 26. SEPTEMBER

21H00

ESPACE JEAN CARRERE

Die Argelesianer selbst eröffnen die Feierlichkeiten des Festa Major von Argelès-sur-Mer! Musik, Gesang, Tanz… unsere Amateur- und Profikünstler haben für Sie ein tolles Programm zusammengestellt….

Italiano :

CABARET DEGLI ARGELESIENS

VENERDÌ 26 SETTEMBRE

21H00

SPAZIO JEAN CARRERE

Gli stessi Argelésiens danno il via ai festeggiamenti per la Festa Major d’Argelès-sur-Mer! Musica, canti, balli… i nostri artisti dilettanti e professionisti hanno organizzato una serata di intrattenimento…

Espanol :

CABARET DES ARGELESIENS

VIERNES 26 SEPTIEMBRE

21H00

ESPACE JEAN CARRERE

Los propios argelinos dan el pistoletazo de salida a la Fiesta Mayor de Argelès-sur-Mer Música, canto, baile… nuestros artistas aficionados y profesionales han preparado una velada de entretenimiento…

L’événement CABARET DES ARGELESIENS Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-01 par OT D’ ARGELES SUR MER