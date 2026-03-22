Cabaret des Carabistouilles Limeray
Cabaret des Carabistouilles Limeray samedi 25 avril 2026.
Cabaret des Carabistouilles
11 Avenue du 8 Mai 1945 Limeray Indre-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Cabaret par l’association Les Carabistouilles le samedi 25 avril 2026.
L’association Les Carabistouilles vous propose son cabaret le samedi 25 avril 2026.
Restauration sur place.
Portes ouvertes à 19H30. 20 .
11 Avenue du 8 Mai 1945 Limeray 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 87 23 52 41 josy.freesons@gmail.com
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English : Cabaret des Carabistouilles
Cabaret by the Les Carabistouilles association on Saturday 25th April 2026.
L’événement Cabaret des Carabistouilles Limeray a été mis à jour le 2026-03-22 par OFFICE AMBOISE