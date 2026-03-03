CABARET DES CHER’VAURIENS Cherveux

CABARET DES CHER’VAURIENS

Salle des fêtes Cherveux Deux-Sèvres

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-26

2026-03-20 2026-03-21 2026-03-26 2026-03-27

Les Cher’vauriens remontent sur scène cette année !✨

Réservez votre soirée et venez découvrir le cabaret 2026 les 20, 21, 26 ou 27 Mars !

Théâtre, chants et rires garantis vous attendent✨

️Réservez vos places

cabaretcherveux@gmail.com

Tarifs Adultes 10€ Enfants (-12ans) 5€ .

Salle des fêtes Cherveux 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine cabaretcherveux@gmail.com

