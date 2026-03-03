CABARET DES CHER’VAURIENS Cherveux
CABARET DES CHER'VAURIENS Cherveux vendredi 20 mars 2026.
Salle des fêtes Cherveux Deux-Sèvres
Tarif : – –
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-26
2026-03-20 2026-03-21 2026-03-26 2026-03-27
Les Cher’vauriens remontent sur scène cette année !✨
Réservez votre soirée et venez découvrir le cabaret 2026 les 20, 21, 26 ou 27 Mars !
Théâtre, chants et rires garantis vous attendent✨
️Réservez vos places
cabaretcherveux@gmail.com
Tarifs Adultes 10€ Enfants (-12ans) 5€ .
cabaretcherveux@gmail.com
