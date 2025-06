Cabaret des familles Pelouse du centre social Grand -Vaux Savigny-sur-Orge

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-28T14:30:00 – 2025-07-28T18:00:00

Fin : 2025-08-01T14:30:00 – 2025-08-01T20:30:00

Pendant une semaine le Cirque Ovale s’implantera au sein du quartier du Plateau de Ris-Orangis et proposera aux habitants qui en exprimeront l’envie, de créer son propre numéro de cirque.

Ce groupe ainsi constitué, dénommé « groupe spectacle » pourra alors intégrer un troisième espace réservé à l’expérimentation et la création artistique.

Et c’est à chaque fin de semaine que les participants pourront restituer leur travail sous forme de cabaret tout en étant accompagnés par les artistes circassiens et musiciens de la compagnie.

Pelouse du centre social Grand -Vaux Allée Georges-Clemenceau 91600 Savigny-sur-Orge Savigny-sur-Orge 91600 Essonne Île-de-France 06 79 38 60 43 http://cirque-ovale.fr

Terrain de Cirque Itinérant

©Lucie MANGA