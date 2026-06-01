Cabaret d’été Cabaret Le Moulin du Lac Trivy

Trivy

Cabaret d’été

Cabaret Le Moulin du Lac 60 Route du Lac Lieu dit Chandon Trivy Saône-et-Loire

Tarif : 53 – 53 – 53 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 11:30:00

fin : 2026-08-16 16:30:00

Date(s) :

2026-08-08 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-29

Cabaret d’été Nouvelle édition 2026 ! Le Moulin du Lac vous propose 4 dates estivales en août avec Lola Végas et les garçons du Moulin du Lac. Oubliez le rythme effréné de notre grande revue proposée toute l’année…Place à une expérience totalement différente ! Le Cabaret d’Été vous propose un format intimiste, en salle, avec les artistes au plus près de vous. Lola Vegas et les garçons du Moulin du Lac vous concoctent des numéros rythmés et interactifs, entre chaque plat, dans une ambiance festive. Ici, on rit, on partage, on échange ensemble… Une parenthèse estivale pleine de vie, où la proximité fait toute la magie ! .

Cabaret Le Moulin du Lac 60 Route du Lac Lieu dit Chandon Trivy 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 21 54 moulindulactrivy@gmail.com

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English : Cabaret d’été

L’événement Cabaret d’été Trivy a été mis à jour le 2026-06-01 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)