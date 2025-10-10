Cabaret d’Impro avec la troupe des No Names Improvisation Le Hangar Zéro Le Havre

Cabaret d’Impro avec la troupe des No Names Improvisation Le Hangar Zéro Le Havre vendredi 10 octobre 2025.

Cabaret d’Impro avec la troupe des No Names Improvisation

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Venez vivre une soirée unique et pleine de surprises avec la troupe No Names Improvisation !

Un spectacle interactif et jubilatoire où les comédiens improvisent en direct sur les thèmes proposés par le public. Chaque scène est une première, rythmée par l’humour, l’émotion et l’inattendu… Bref, tout peut arriver !

Ouvert à toutes et tous un cabaret d’impro pour partager rires, créativité et spontanéité.

Réservations nonames.improvisation@gmail.com .

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

