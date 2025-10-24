Cabaret d’impro La Comédie du Finistère Brest

Cabaret d’impro

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 21:00:00

fin : 2026-04-11 22:15:00

Date(s) :

2026-01-10 2026-02-28 2026-04-11

Ce spectacle tout public met en scène 3 comédien.ne.s lors de saynètes improvisées où de nombreux défis et contraintes donnés par le public viendront stimuler leur créativité !

Informations pratiques

Durée 75 Minutes soit 1h15

Tout public

Sur réservation

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

