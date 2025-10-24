Cabaret d’impro La Comédie du Finistère Brest
Cabaret d’impro La Comédie du Finistère Brest samedi 10 janvier 2026.
Cabaret d’impro
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Début : 2026-01-10 21:00:00
fin : 2026-04-11 22:15:00
2026-01-10 2026-02-28 2026-04-11
Ce spectacle tout public met en scène 3 comédien.ne.s lors de saynètes improvisées où de nombreux défis et contraintes donnés par le public viendront stimuler leur créativité !
Durée 75 Minutes soit 1h15
Tout public
Sur réservation
Placement libre, par ordre d’arrivée
Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation
L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71
