Cabaret d’impro Maison des Artistes Chamonix-Mont-Blanc

Cabaret d’impro
Maison des Artistes 84 chemin de la Tournette Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Début : 2026-02-21 20:30:00
fin : 2026-02-21 23:00:00
2026-02-21
Cabaret d’Impro (théâtre)
Cabaret d’impro avec les incroyables improvisateurs/trices des Lundi Impro de l’association Des Petites Ailes.
Entrée libre
Maison des Artistes 84 chemin de la Tournette Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Cabaret d’Impro (theater)
Improv cabaret with the incredible Lundi Impro improvisers from the Des Petites Ailes association.
Free admission
