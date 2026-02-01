Cabaret d’impro Maison des Artistes Chamonix-Mont-Blanc

Cabaret d’impro

Début : 2026-02-21 20:30:00

fin : 2026-02-21 23:00:00

2026-02-21

Cabaret d’Impro (théâtre)

Cabaret d’impro avec les incroyables improvisateurs/trices des Lundi Impro de l’association Des Petites Ailes.

Entrée libre

Maison des Artistes 84 chemin de la Tournette Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 70 21 78

English :

Cabaret d’Impro (theater)

Improv cabaret with the incredible Lundi Impro improvisers from the Des Petites Ailes association.

Free admission

L’événement Cabaret d’impro Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc