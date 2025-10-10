Cabaret d’impro d’Al Tropo Salle des fêtes Saint-Léon-sur-Vézère

Salle des fêtes Le bourg Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

19h auberge espagnole. 20h spectacle d’improvisation avec la troupe Al Tropo. Débriefe et selfies avec les stars de la soirée. Spectacle à prix libre et conscient. Adhésion à l’association requise

Soirée en 3 parties

19h auberge espagnole amenez vos meilleures spécialités, et si vous êtes piètre cuisinier, votre meilleur paquet de chips.

20h spectacle d’improvisations de La Troupe Al Tropo. Avant le spectacle, prenez le temps nécessaire pour réfléchir aux thèmes que vous avez envie de voir jouer et mettez les par écrit. Un mot, une phrase, une expression. Les thèmes sont tirés au hasard, puis joués par les comédiens.

Du rire, de la tension, de la création, une foultitude d’histoires, pas mal de sueur et beaucoup de bonheur.

Troisième temps On se retrouve au bar, on débriefe, on fait des selfies avec les stars de la soirée !

Spectacle à prix libre et conscient

Adhésion (à prix libre) à l’association requise. .

Salle des fêtes Le bourg Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 93 22 56 resas@cafeleon24.org

English : Cabaret d’impro d’Al Tropo

7pm: Spanish hostel. 8pm: improv show with the Al Tropo troupe. Debriefing and selfies with the evening’s stars. Free, conscious admission. Association membership required

German : Cabaret d’impro d’Al Tropo

19 Uhr: Spanische Herberge. 20 Uhr: Improvisationsshow mit der Truppe Al Tropo. Debriefing und Selfies mit den Stars des Abends. Aufführung zu freien und bewussten Preisen. Mitgliedschaft im Verein erforderlich

Italiano :

ore 19.00: cena spagnola. Ore 20.00: spettacolo di improvvisazione con la compagnia Al Tropo. Debriefing e selfie con i protagonisti della serata. Spettacolo a prezzo libero e consapevole. È richiesta l’iscrizione all’associazione

Espanol : Cabaret d’impro d’Al Tropo

19.00 h: Comida española. 20.00 h: Espectáculo de improvisación con la compañía Al Tropo. Debriefing y selfies con las estrellas de la noche. Espectáculo a precio libre y consciente. Se requiere ser miembro de la asociación

