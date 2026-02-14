Cabaret d’impro — La Licoeur, Poney Fringant, Bordeaux

Cabaret d’impro — La Licoeur Vendredi 20 mars, 20h00 Poney Fringant Gironde

Cabaret d’impro avec La Licoeur au Poney Fringant

Vendredi 20 mars, place à l’improvisation avec La Licoeur.

Un cabaret vivant, drôle, parfois absurde, toujours surprenant, où tout peut arriver… surtout ce que vous n’aviez pas prévu.

De 20h à 22h, les comédiens enchaînent les impros, s’inspirent du public et transforment l’instant en spectacle unique.

Le Poney Fringant

20h–22h

️ Entrée libre (inscription Hello Asso) dans la limite des places disponibles

Poney Fringant 97 rue Malbec 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine

