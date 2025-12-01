Cabaret d’impro Les comédiens en roue libre ! Châteauroux

Cabaret d’impro Les comédiens en roue libre !

7 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux Indre

Début : Mercredi 2025-12-17

fin : 2025-12-17

2025-12-17

Un enchaînement haut en couleur d’exercices, de défis et de jeux scéniques entièrement improvisés ! Les comédiens en herbe improvisent histoires, personnages et folies du moment dans un rythme cabaret fun et surprenant.

Dans ce format vif et ludique, chaque numéro est une surprise.

Un spectacle pétillant, bourré d’énergie et d’audace. Installez-vous, respirez… ça commence, et personne ne sait comment ça va finir ! .

