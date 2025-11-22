Cabaret d’Impro Les Z’improbables Place St Pierre Cholet

Cabaret d’Impro Les Z’improbables

Place St Pierre Bar’Ouf Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 8.5 – 8.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Les Z’improbables font leur grand retour au Barouf pour une soirée placée sous le signe de l’humour, de la créativité et de la spontanéité ! .

Place St Pierre Bar’Ouf Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 08 29 98 les.zimprobables@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cabaret d’Impro Les Z’improbables Cholet a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme du Choletais