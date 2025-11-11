Cabaret d’impro Long form Art Scène Théâtre Pau

Cabaret d’impro Long form

Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Improvisation théâtrale durée 90mn A partir de 12 ans

Animé par Jocelyn Durand

Des propositions au public, des catégories d’improvisation, des moments magiques; c’est ce que l’on vous propose avec notre forme de cabaret d’improvisation.

Le maître de cérémonie, entouré des acteurs, proposera un spectacle d’une durée d’1h30 durant lequel le public aura un rôle clé puisqu’il déterminera les détails de l’improvisation en proposant des lieux, des personnages…

Des saynètes de 1 à 6 minutes avec des catégories et des thèmes différents durant lesquelles les comédiens devront improviser et vous faire voyager. .

Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 00 09 49 contact@lartscene.fr

English : Cabaret d’impro Long form

German : Cabaret d’impro Long form

Italiano :

Espanol : Cabaret d’impro Long form

L’événement Cabaret d’impro Long form Pau a été mis à jour le 2025-11-10 par OT Pau