Cabaret d’impro Long form Art Scène Théâtre Pau dimanche 1 mars 2026.
Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques
Improvisation théâtrale durée 90mn A partir de 12 ans
Animé par Jocelyn Durand
Des propositions au public, des catégories d’improvisation, des moments magiques; c’est ce que l’on vous propose avec notre forme de cabaret d’improvisation.
Le maître de cérémonie, entouré des acteurs, proposera un spectacle d’une durée d’1h30 durant lequel le public aura un rôle clé puisqu’il déterminera les détails de l’improvisation en proposant des lieux, des personnages…
Des saynètes de 1 à 6 minutes avec des catégories et des thèmes différents durant lesquelles les comédiens devront improviser et vous faire voyager. .
Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 00 09 49 contact@lartscene.fr
