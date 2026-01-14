Cabaret d’impro 13005 MARSEILLE Marseille 5e Arrondissement
Cabaret d’impro
Samedi 7 mars 2026 de 20h30 à 22h30. 13005 MARSEILLE 111 rue de l’Olivier Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Cabaret d’impro par l’équipe le bruit qui court
Entendez-vous ce Bruit au loin ? Ce Bruit, c’est le Bruit Qui Court !
Embarquez avec nous dans sa course folle ! Ensemble nous voyagerons dans les mondes les plus extraordinaires où tout peut arriver ! Cela fait de nombreuses années que nous courons sur les terres de l’improvisation.
À travers ses thèmes le public nous indique une direction puis ce sont les vents de l’instant présent qui nous emportent ! Vivez avec nous ces moments où l’inattendu, la surprise, l’imprévisible, bref la vie prend le dessus !
Attention, l’improvisation peut provoquer rires, sourires, tristesse et joie) .
13005 MARSEILLE 111 rue de l’Olivier Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 97 85 08 theatrestrapontin@gmail.com
English :
Improv cabaret by the le bruit qui court team
