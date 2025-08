Cabaret d’impro sur la terrasse du Labo Diva Labo diva Nantes

Cabaret d’impro sur la terrasse du Labo Diva Labo diva Nantes vendredi 29 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-29 19:00 –

Gratuit : non Au chapeau Pas de réservation nécessaire, la troupe vous invitera à participer financièrement en fin de spectacle. Pas d’obligation de prix. Tout public

Pour occuper votre été nantais, venez découvrir la troupe d’improvisation Les Smooth et leurs idées, directement sur la terrasse, autour d’une boisson et d’une tartinade. Soleil garanti jusqu’à 21h !Sans inscription ni réservation, prévoyez de la monnaie pour le chapeau en fin de soirée. Prix libre.

Labo diva Île de Nantes Nantes 44200

https://www.facebook.com/labodiva/?locale=fr_FR