Cabaret d’impro théâtrale des Tarp’impros #7 Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Cabaret d’impro théâtrale des Tarp’impros #7

Mardi 10 février 2026 de 20h à 22h. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Venez assister en exclusivité au Makeda, au spectacle d’improvisation des Tarp’impros de Marseille.

Cette ligue d’impro à part entière a été crée il y a un an à Belsunce.

Un maître de cérémonie, 5 improvisateurices sur scène et vos thèmes d’improvisation dans un chapeau.



Et pour corser le tout, le maître de cérémonie leur imposera au fil du spectacle des contraintes de plus en plus folles.

Venez nombreux les encourager et les soutenir !



Merci de réserver en ligne, Tarif plein 10€ solidaire 7€ .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Come and see the Tarp?impros de Marseille improv show, exclusively at the Makeda.

