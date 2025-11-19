Cabaret d’impro Voyage vers l’inconnu Magic Mirrors Istres
Cabaret d’impro Voyage vers l’inconnu Magic Mirrors Istres samedi 31 janvier 2026.
Cabaret d’impro Voyage vers l’inconnu
Samedi 31 janvier 2026 à partir de 20h30. Magic Mirrors CEC les heures claires Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 20:30:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
En janvier, la KIFFF vous embarque pour un Voyage vers l’inconnu avec un cabaret d’improvisation au Magic Mirrors !
.
Magic Mirrors CEC les heures claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 63 86 32
English :
In January, KIFFF takes you on a Journey into the Unknown with an improv cabaret at Magic Mirrors!
German :
Im Januar nimmt Sie das KIFFF mit auf eine Reise ins Ungewisse mit einem Improvisationskabarett im Magic Mirrors!
Italiano :
A gennaio, il KIFFF vi porta in un Viaggio nell’ignoto con un cabaret improvvisato al Magic Mirrors!
Espanol :
En enero, el KIFFF te lleva de Viaje a lo desconocido con un cabaret de improvisación en Magic Mirrors
L’événement Cabaret d’impro Voyage vers l’inconnu Istres a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de Tourisme d’Istres