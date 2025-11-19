Cabaret d’impro Voyage vers l’inconnu Magic Mirrors Istres

Début : 2026-01-31 20:30:00
En janvier, la KIFFF vous embarque pour un Voyage vers l’inconnu avec un cabaret d’improvisation au Magic Mirrors !
Magic Mirrors CEC les heures claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 63 86 32 

English :

In January, KIFFF takes you on a Journey into the Unknown with an improv cabaret at Magic Mirrors!

German :

Im Januar nimmt Sie das KIFFF mit auf eine Reise ins Ungewisse mit einem Improvisationskabarett im Magic Mirrors!

Italiano :

A gennaio, il KIFFF vi porta in un Viaggio nell’ignoto con un cabaret improvvisato al Magic Mirrors!

Espanol :

En enero, el KIFFF te lleva de Viaje a lo desconocido con un cabaret de improvisación en Magic Mirrors

