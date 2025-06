Cabaret d’impro x Les Bizh Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes 25 juin 2025

Cabaret d’impro x Les Bizh Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes Mercredi 25 juin, 20h30 Ille-et-Vilaine

Soirée théatre d’improvisation

Les Bizh débarquent en plein air !

Mercredi 25 juin 2025, vivez un moment unique sous les guirlandes de la Guinguette du Parc des Bois, aux Gayeulles !

✨ Un cabaret d’impro frais, spontané

Sous les arbres, au bord de l’eau, ambiance chill et festive garantie. Il ne manque plus que vous (et vos potes) pour que la magie opère

Guinguette du Parc des Bois – Parc des Gayeulles, Rennes

Début du spectacle : 20h30

Entrée libre – Participation au chapeau

Venez tôt, commandez un verre et profiter !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-25T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-06-25T22:30:00.000+02:00

1



Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine