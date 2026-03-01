Cabaret d’improvisation au Café Français Café le Français Surgères
Cabaret d’improvisation au Café Français Café le Français Surgères samedi 7 mars 2026.
Cabaret d’improvisation au Café Français
Café le Français 2 avenue de la libération Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 21:00:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Venez découvrir un spectacle d’improvisation au Café Français de Surgères avec la compagnie Impropagang.
.
Café le Français 2 avenue de la libération Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 91 31 14 contact@cafelefrancais.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover an improv show at the Café Français in Surgères with the Impropagang company.
L’événement Cabaret d’improvisation au Café Français Surgères a été mis à jour le 2026-03-03 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin