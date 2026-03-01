Cabaret d’improvisation au Café Français Café le Français Surgères

Cabaret d’improvisation au Café Français

Début : 2026-03-07 21:00:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Venez découvrir un spectacle d’improvisation au Café Français de Surgères avec la compagnie Impropagang.

Café le Français 2 avenue de la libération Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 91 31 14 contact@cafelefrancais.fr

Come and discover an improv show at the Café Français in Surgères with the Impropagang company.

