Cabaret d’improvisation Bistrot Lab Coësmes Vendredi 5 décembre, 20h30 Entrée libre
Les Caucus’Tadors reviennent à Coësmes pour des histoires invraisemblables, des rencontres inattendues et des personnages farfelus. Venez nombreux passer une soirée placée sous le signe de la bonne humeur !
Entrée et participation libre (pas de réservation)
Bistrot Lab 1, rue des ardoisières, coesmes Coësmes 35134 Ille-et-Vilaine