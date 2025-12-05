Cabaret d’improvisation Bistrot Lab Coësmes Vendredi 5 décembre, 20h30 Entrée libre

Les Caucus’Tadors reviennent à Coësmes pour des histoires invraisemblables, des rencontres inattendues et des personnages farfelus. Venez nombreux passer une soirée placée sous le signe de la bonne humeur !

Bistrot Lab 1, rue des ardoisières, coesmes Coësmes 35134 Ille-et-Vilaine