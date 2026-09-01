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AGENDA · Gien

Cabaret d’improvisation Gien

samedi 26 septembre 2026 · Gien

Cabaret d’improvisation Gien

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Place Jean Jaurès
Ville
45500 Gien
Département
Loiret
Tarif

Gien

Cabaret d’improvisation

Place Jean Jaurès Gien Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Cabaret d’improvisation – Salle 401 – Centre Anne de Beaujeu
Les Emotifs Associés vous invitent à une soirée remplie de bonne humeur et de rire !   .

Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 98 29 92 15 

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English :

Improvisation Cabaret – Room 401 – Anne de Beaujeu Center

L’événement Cabaret d’improvisation Gien a été mis à jour le 2026-09-03 par OT GIEN

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