AGENDA · Gien
Cabaret d’improvisation Gien
samedi 26 septembre 2026 · Gien
Informations pratiques
Gien
Cabaret d’improvisation
Place Jean Jaurès Gien Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Cabaret d’improvisation – Salle 401 – Centre Anne de Beaujeu
Les Emotifs Associés vous invitent à une soirée remplie de bonne humeur et de rire ! .
Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 98 29 92 15
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English :
Improvisation Cabaret – Room 401 – Anne de Beaujeu Center
L’événement Cabaret d’improvisation Gien a été mis à jour le 2026-09-03 par OT GIEN
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