Informations pratiques

Gien

Cabaret d’improvisation

Place Jean Jaurès Gien Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Cabaret d’improvisation – Salle 401 – Centre Anne de Beaujeu

Les Emotifs Associés vous invitent à une soirée remplie de bonne humeur et de rire ! .

Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 98 29 92 15

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English :

Improvisation Cabaret – Room 401 – Anne de Beaujeu Center

L’événement Cabaret d’improvisation Gien a été mis à jour le 2026-09-03 par OT GIEN