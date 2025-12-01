Cabaret d’improvisation Le Noël improvisé des Pieds Dans L’Plat ! Massilia Pub (cours Julien) Marseille 6e Arrondissement

Cabaret d’improvisation Le Noël improvisé des Pieds Dans L’Plat !

Vendredi 12 décembre 2025 de 20h à 21h30. Massilia Pub (cours Julien) 3 rue Crudère Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12 21:30:00

2025-12-12

Quand le brio improvisateur de notre joyeuse troupe rencontre la dinde, les guirlandes et le Père Noël c’est le cabaret d’improvisation un chouïa déjanté des Pieds Dans L’Plat !

La troupe des Pieds Dans L’Plat vous propose une soirée d’impro où va jouer devant vous la fine fleur des improvisateurs marseillais dans leur dernier spectacle de l’année 2025. La magie de Noël avant Noël c’est le cadeau improvisé que les Pieds Dans L’Plat vont déposer au pied de votre sapin venez vite le déballer avec nous ce vendredi 12 décembre !



L’entrée est gratuite (quand on vous disait que c’était un cadeau).



Possibilité de se restaurer et boire sur place.



Sortie au chapeau (de lutin). .

Massilia Pub (cours Julien) 3 rue Crudère Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 64 15 41 34 lespiedsdanslplat.asso@gmail.com

When the improvisational brio of our merry troupe meets turkey, tinsel and Santa Claus: it’s the slightly madcap improv cabaret of Les Pieds Dans L’Plat!

