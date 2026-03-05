Cabaret d’improvisation La Chapelle Oloron-Sainte-Marie

Cabaret d’improvisation

La Chapelle 14 Rue Adoue Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-08

Le Théâtre la Baraque voit double, avec deux cabarets d’improvisation coup sur coup ! Pourquoi se contente d’une seule soirée quand on peut doubler la mise ? Samedi, on lance les dés. Dimanche, on renverse la table. Le cabaret, c’est toujours une sélection gourmande de numéros improvisés, où tout s’invente sur le moment. Deux ambiances. Deux équipes. Deux fois plus de surprises. Pile ou face ? Pourquoi choisir ? Venez les deux soirs ! Parce qu’en impro, rien ne se répète. Sauf le plaisir.

Sur réservation (mail ou téléphone). Précisez la date, le nombre de places et le nom de votre réservation. Règlement sur place. .

La Chapelle 14 Rue Adoue Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 82 56 93 resa.la.baraque@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cabaret d’improvisation

L’événement Cabaret d’improvisation Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme du Haut-Béarn