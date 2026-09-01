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Cabaret d’improvisation Salle multi-activités Saucède

dimanche 20 septembre 2026 · Salle multi-activités · Saucède

Cabaret d’improvisation Salle multi-activités Saucède

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Salle multi-activités
Adresse
16 Rue du Bourg
Ville
64400 Saucède
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Saucède

Cabaret d’improvisation

Salle multi-activités 16 Rue du Bourg Saucède Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Le Théâtre La Baraque vous invite à leur Cabaret d’improvisation ! Soirée au profite des virades de l’espoir.   .

Salle multi-activités 16 Rue du Bourg Saucède 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   resa.la.baraque@gmail.com

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English : Cabaret d’improvisation

L’événement Cabaret d’improvisation Saucède a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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