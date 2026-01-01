Cabaret d’improvisation théâtrale Entre villes et campagnes Rue de la Janaie Plélan-le-Petit
Cabaret d’improvisation théâtrale Entre villes et campagnes
Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-23 20:00:00
fin : 2026-01-23 21:30:00
2026-01-23
Entre gratte-ciel et champs de blé, les comédiens vous entraînent dans une soirée cabaret d’improvisation déjantée sur le thème Villes et campagnes , où tout peut arriver… et rien n’est écrit !
Par les improlocos 22.
Sur inscription .
Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 06 77
