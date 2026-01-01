Cabaret d’improvisation théâtrale Entre villes et campagnes Rue de la Janaie Plélan-le-Petit

Cabaret d’improvisation théâtrale Entre villes et campagnes

Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23 21:30:00

Date(s) :

2026-01-23

Entre gratte-ciel et champs de blé, les comédiens vous entraînent dans une soirée cabaret d’improvisation déjantée sur le thème Villes et campagnes , où tout peut arriver… et rien n’est écrit !

Par les improlocos 22.

Sur inscription .

Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 06 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cabaret d’improvisation théâtrale Entre villes et campagnes Plélan-le-Petit a été mis à jour le 2026-01-08 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme