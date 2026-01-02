Cabaret Dîner-Spectacle Belhomert-Guéhouville
Une Saint-Valentin originale !
Le Comité des fêtes de Belhomert vous invite à une soirée cabaret haute en couleurs, où le spectacle s’accorde à la gourmandise apéritif au foie gras, bœuf charolais sauce médoc et pommes de terre grenaille, fromage, dessert… De quoi régaler les yeux et les papilles ! 45 .
Belhomert-Guéhouville 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 40 94 65 53
English :
An original Valentine’s Day!
