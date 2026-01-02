Cabaret Dîner-Spectacle

Belhomert-Guéhouville Eure-et-Loir

Tarif : 45 – 45 – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Une Saint-Valentin originale !

Le Comité des fêtes de Belhomert vous invite à une soirée cabaret haute en couleurs, où le spectacle s’accorde à la gourmandise apéritif au foie gras, bœuf charolais sauce médoc et pommes de terre grenaille, fromage, dessert… De quoi régaler les yeux et les papilles ! 45 .

Belhomert-Guéhouville 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 40 94 65 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An original Valentine’s Day!

L’événement Cabaret Dîner-Spectacle Belhomert-Guéhouville a été mis à jour le 2026-01-02 par OTs DU PERCHE