Cabaret Salle Laurent Grillet Dompierre-sur-Besbre
Cabaret Salle Laurent Grillet Dompierre-sur-Besbre vendredi 21 novembre 2025.
Cabaret
Salle Laurent Grillet Route de Vichy Dompierre-sur-Besbre Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 19:00:00
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Repas spectacle organisé par la communauté de communes.
.
Salle Laurent Grillet Route de Vichy Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 00 99 contact@interco-abl.fr
English :
Meal and show organized by the communauté de communes.
German :
Repas spectacle organisiert von der Gemeinde.
Italiano :
Pasto e spettacolo organizzati dalla Communauté de Communes.
Espanol :
Comida y espectáculo organizados por la communauté de communes.
L’événement Cabaret Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2025-10-18 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire