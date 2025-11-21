Cabaret Salle Laurent Grillet Dompierre-sur-Besbre

Cabaret

Salle Laurent Grillet Route de Vichy Dompierre-sur-Besbre Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-11-21 19:00:00

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Repas spectacle organisé par la communauté de communes.

Salle Laurent Grillet Route de Vichy Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 00 99 contact@interco-abl.fr

English :

Meal and show organized by the communauté de communes.

German :

Repas spectacle organisiert von der Gemeinde.

Italiano :

Pasto e spettacolo organizzati dalla Communauté de Communes.

Espanol :

Comida y espectáculo organizados por la communauté de communes.

