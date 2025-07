[Cabaret] Dragmania Dieppe

[Cabaret] Dragmania Dieppe vendredi 1 août 2025.

[Cabaret] Dragmania

La Sirène à Barbe Dieppe Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-01 20:30:00

fin : 2025-08-02

2025-08-01

Quand les rêves s’envolent, les corps aussi.

La Sirène à Barbe présente DRAGMANIA, une création originale librement inspirée de l’univers visionnaire de Starmania.

Un cabaret futuriste et vibrant, où l’acrobatie aérienne rencontre la puissance du drag, dans une mise en scène audacieuse dirigée par Fabien Thibeault, chanteuse emblématique de l’œuvre originale et marraine lumineuse de notre cabaret.

Au programme

✨ Des performances drag bouleversantes

✨ Des envolées acrobatiques vertigineuses

✨ Du chant en direct, du strass, de la rage et de la tendresse

✨ Et des tableaux visuels à couper le souffle

La Sirène à Barbe Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 7 64 54 85 63

English : [Cabaret] Dragmania

When dreams fly, so do bodies.

La Sirène à Barbe presents DRAGMANIA, an original creation freely inspired by the visionary universe of Starmania.

A futuristic and vibrant cabaret, where aerial acrobatics meet the power of drag, in a daring staging directed by Fabien Thibeault, emblematic singer of the original work and luminous godmother of our cabaret.

? On the program:

? Stunning drag performances

? Vertiginous acrobatic flights

? Live singing, rhinestones, rage and tenderness

? And breathtaking visual tableaux

German :

Wenn die Träume fliegen, fliegen auch die Körper.

La Sirène à Barbe präsentiert DRAGMANIA, eine Originalkreation, die frei von der visionären Welt von Starmania inspiriert ist.

Ein futuristisches und vibrierendes Kabarett, in dem Luftakrobatik auf die Kraft des Drag trifft, in einer gewagten Inszenierung unter der Leitung von Fabien Thibeault, der emblematischen Sängerin des Originalwerks und strahlenden Patin unseres Kabaretts.

? Auf dem Programm stehen

? Umwerfende Drag-Performances

? Schwindelerregende akrobatische Höhenflüge?

? Live-Gesang, Strass, Wut und Zärtlichkeit?

? Und atemberaubende visuelle Bilder

Italiano :

Quando i sogni volano, volano anche i corpi.

La Sirène à Barbe presenta DRAGMANIA, una creazione originale liberamente ispirata al mondo visionario di Starmania.

Un cabaret futuristico e vibrante, dove le acrobazie aeree incontrano il potere del drag, in una produzione audace diretta da Fabien Thibeault, cantante emblematico dell’opera originale e madrina luminosa del nostro cabaret.

? In programma:

? Travolgenti esibizioni di drag queen

? Vertiginose imprese acrobatiche

? Canti dal vivo, strass, rabbia e tenerezza

? E tableaux visivi mozzafiato

Espanol :

Cuando los sueños vuelan, también lo hacen los cuerpos.

La Sirène à Barbe presenta DRAGMANIA, una creación original inspirada libremente en el visionario mundo de Starmania.

Un cabaret futurista y vibrante, donde la acrobacia aérea se encuentra con el poder del drag, en una atrevida producción dirigida por Fabien Thibeault, cantante emblemático de la obra original y madrina luminosa de nuestro cabaret.

? En el programa:

? Sobrecogedoras actuaciones de drag

? Vertiginosas proezas acrobáticas

? Canto en directo, pedrería, rabia y ternura

? Y sobrecogedores cuadros visuales

