Cabaret du XXème siècle Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

Attention ! Ce concert est exceptionnel 4 chanteurs et 7 musiciens, ça n’est pas rien. Et ça va sonner Belle époque. Un quintette à vent, une pianiste et un guitariste accompagnent alternativement ou tous ensemble un répertoire de chansons qui ont plus d’un siècle.

En terme de style, les chanteuses et chanteurs changeront souvent de costumes pour passer de l’opérette à la chanson de rue, de la chanson idiote ou sensuelle aux couplets engagés du Chat noir. Quelques éléments de décor et des images d’époque compilées par Romain Sadier viendront illustrer judicieusement le concert.

Concert assis. Une création amavada avec le pantagrulair

Yohann Allex • chant

Valéry Dekowski • chant

May-Lisa Lebert • chant

Hugues Letort • guitare & contrebasse

Cléa Michelini • chant

Romain Sadier • vidéo

Pantagrulair

Rémi Cristophe • hautbois

Mélanie Ghestin • piano

Bruno Godard • basson

Séverine Lebrun • flûte traversière

Pierre Mariette • cor

Catherine Mousset • clarinette .

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

English : Cabaret du XXème siècle

Please note! This is an exceptional concert: 4 singers and 7 musicians, that’s no mean feat. And it’s going to sound Belle Epoque. A wind quintet, a pianist and a guitarist accompany, alternately or all together, a repertoire of songs more than a century old.

German : Cabaret du XXème siècle

Achtung!!! Dieses Konzert ist außergewöhnlich: 4 Sänger und 7 Musiker, das ist nicht wenig. Und es wird nach Belle Epoque klingen. Ein Bläserquintett, eine Pianistin und ein Gitarrist begleiten abwechselnd oder alle zusammen ein Repertoire von Liedern, die mehr als ein Jahrhundert alt sind.

Italiano :

Attenzione! Si tratta di un concerto eccezionale: 4 cantanti e 7 musicisti, un’impresa non da poco. E suonerà Belle Epoque. Un quintetto di fiati, un pianista e un chitarrista accompagnano, alternativamente o tutti insieme, un repertorio di canzoni vecchie di oltre un secolo.

Espanol :

¡Atención! Se trata de un concierto excepcional: 4 cantantes y 7 músicos, no es moco de pavo. Y sonará a Belle Epoque. Un quinteto de viento, un pianista y un guitarrista acompañan, alternativamente o todos juntos, un repertorio de canciones con más de un siglo de antigüedad.

