Cabaret du XXème siècle Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

Cabaret du XXème siècle
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados
Début : 2025-12-13 16:00:00
fin : 2025-12-14
Attention ! Ce concert est exceptionnel 4 chanteurs et 7 musiciens, ça n’est pas rien. Et ça va sonner Belle époque. Un quintette à vent, une pianiste et un guitariste accompagnent alternativement ou tous ensemble un répertoire de chansons qui ont plus d’un siècle.
En terme de style, les chanteuses et chanteurs changeront souvent de costumes pour passer de l’opérette à la chanson de rue, de la chanson idiote ou sensuelle aux couplets engagés du Chat noir. Quelques éléments de décor et des images d’époque compilées par Romain Sadier viendront illustrer judicieusement le concert.
Concert assis. Une création amavada avec le pantagrulair
Yohann Allex • chant
Valéry Dekowski • chant
May-Lisa Lebert • chant
Hugues Letort • guitare & contrebasse
Cléa Michelini • chant
Romain Sadier • vidéo
Pantagrulair
Rémi Cristophe • hautbois
Mélanie Ghestin • piano
Bruno Godard • basson
Séverine Lebrun • flûte traversière
Pierre Mariette • cor
Catherine Mousset • clarinette .
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com
English : Cabaret du XXème siècle
Please note! This is an exceptional concert: 4 singers and 7 musicians, that’s no mean feat. And it’s going to sound Belle Epoque. A wind quintet, a pianist and a guitarist accompany, alternately or all together, a repertoire of songs more than a century old.
German : Cabaret du XXème siècle
Achtung!!! Dieses Konzert ist außergewöhnlich: 4 Sänger und 7 Musiker, das ist nicht wenig. Und es wird nach Belle Epoque klingen. Ein Bläserquintett, eine Pianistin und ein Gitarrist begleiten abwechselnd oder alle zusammen ein Repertoire von Liedern, die mehr als ein Jahrhundert alt sind.
Italiano :
Attenzione! Si tratta di un concerto eccezionale: 4 cantanti e 7 musicisti, un’impresa non da poco. E suonerà Belle Epoque. Un quintetto di fiati, un pianista e un chitarrista accompagnano, alternativamente o tutti insieme, un repertorio di canzoni vecchie di oltre un secolo.
Espanol :
¡Atención! Se trata de un concierto excepcional: 4 cantantes y 7 músicos, no es moco de pavo. Y sonará a Belle Epoque. Un quinteto de viento, un pianista y un guitarrista acompañan, alternativamente o todos juntos, un repertorio de canciones con más de un siglo de antigüedad.
