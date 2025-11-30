Cabaret d’un jour, Cabaret toujours Valprivas

Cabaret d’un jour, Cabaret toujours

Maison de la Presle Valprivas Haute-Loire

Chansons et textes qui nous parlent de départs..

Départ dans la vie, en amour, en voyage…jusqu’au dernier départ

.

Maison de la Presle Valprivas 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 20 65 82

English :

Cabaret d’un jour, Cabaret toujours

Songs and lyrics about departures…

Departures in life, in love, on a journey…until the last departure

German :

Cabaret d’un jour, Cabaret toujours

Lieder und Texte, die uns von Aufbrüchen erzählen.

Aufbruch im Leben, in der Liebe, auf Reisen…bis zum letzten Aufbruch

Italiano :

Cabaret d’un jour, Cabaret toujours

Canzoni e testi sulle partenze…

Partenze nella vita, nell’amore, in un viaggio… fino all’ultima partenza

Espanol :

Cabaret d’un jour, Cabaret toujours

Canciones y letras sobre partidas…

Partidas en la vida, en el amor, en un viaje… hasta la última partida

