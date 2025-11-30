Cabaret d’un jour, Cabaret toujours Valprivas
Cabaret d'un jour, Cabaret toujours Valprivas dimanche 30 novembre 2025.
Cabaret d’un jour, Cabaret toujours
Maison de la Presle Valprivas Haute-Loire
Début : 2025-11-30 16:30:00
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Cabaret d’un jour, Cabaret toujours
Chansons et textes qui nous parlent de départs..
Départ dans la vie, en amour, en voyage…jusqu’au dernier départ
Maison de la Presle Valprivas 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 20 65 82
English :
Cabaret d’un jour, Cabaret toujours
Songs and lyrics about departures…
Departures in life, in love, on a journey…until the last departure
German :
Cabaret d’un jour, Cabaret toujours
Lieder und Texte, die uns von Aufbrüchen erzählen.
Aufbruch im Leben, in der Liebe, auf Reisen…bis zum letzten Aufbruch
Italiano :
Cabaret d’un jour, Cabaret toujours
Canzoni e testi sulle partenze…
Partenze nella vita, nell’amore, in un viaggio… fino all’ultima partenza
Espanol :
Cabaret d’un jour, Cabaret toujours
Canciones y letras sobre partidas…
Partidas en la vida, en el amor, en un viaje… hasta la última partida
