Cabaret d’un soir salle des fêtes Vezin-le-Coquet Samedi 22 novembre, 16h00 Ille-et-Vilaine

Spectacle de transformistes avec 3 artistes : un transformiste, un imitateur transformiste et un chanteur-présentateur. Duo Evi Danse : chansons participatives et danses en ligne collectives.

La commune organise son Forum intergénérationnel le samedi 22 novembre 2025, de 16h à 19h à la salle des Fêtes.

Un rendez-vous ouvert à tous, pensé pour rassembler les générations autour d’un temps convivial et animé.

Au programme :

– Spectacle de transformistes (durée : environ 2h) avec trois artistes : un transformiste, un imitateur transformiste et un chanteur-présentateur.

– Duo Evi Danse (durée : environ 1h) : chansons participatives et danses en ligne collectives.

Une buvette tenue par le Club Photo-Vidéo sera ouverte tout au long de l’évènement.

Entrée libre – Venez nombreux !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-22T16:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-22T19:00:00.000+01:00

salle des fêtes 8, rue de Rennes Vezin le Coquet Vezin-le-Coquet 35132 Ille-et-Vilaine