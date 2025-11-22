Cabaret d’un soir salle des fêtes Vezin-le-Coquet
Cabaret d’un soir salle des fêtes Vezin-le-Coquet Samedi 22 novembre, 16h00 Ille-et-Vilaine
La commune organise son Forum intergénérationnel le samedi 22 novembre 2025, de 16h à 19h à la salle des Fêtes.
Un rendez-vous ouvert à tous, pensé pour rassembler les générations autour d’un temps convivial et animé.
Au programme :
– Spectacle de transformistes (durée : environ 2h) avec trois artistes : un transformiste, un imitateur transformiste et un chanteur-présentateur.
– Duo Evi Danse (durée : environ 1h) : chansons participatives et danses en ligne collectives.
Une buvette tenue par le Club Photo-Vidéo sera ouverte tout au long de l’évènement.
Entrée libre – Venez nombreux !
salle des fêtes 8, rue de Rennes Vezin le Coquet Vezin-le-Coquet 35132 Ille-et-Vilaine