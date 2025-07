Cabaret Électrique Montlaur-en-Diois

Cabaret Électrique Montlaur-en-Diois jeudi 14 août 2025.

Cabaret Électrique

1835 Route Des Noyers Montlaur-en-Diois Drôme

Début : Jeudi 2025-08-14

fin : 2025-08-14

2025-08-14 2025-08-15

Deux soirées cirque inédites,

Spectacle burlesque et acrobatique du Trio les Triphasés

– Cabaret cirque avec des numéros sous haute tension !

Repas et restauration et bar sur place à partir de 18h par La Tour Ambulante

1835 Route Des Noyers Montlaur-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 42 67 20 trio.triphases@gmail.com

English :

Two new circus evenings,

Burlesque and acrobatic show by Trio les Triphasés

– Circus cabaret with high-voltage acts!

Catering and bar on site from 6pm by La Tour Ambulante

German :

Zwei ganz neue Zirkusabende,

Burlesque- und Akrobatikshow des Trios les Triphasés

– Zirkuskabarett mit Nummern unter Hochspannung!

Essen und Trinken und Bar vor Ort ab 18 Uhr von La Tour Ambulante

Italiano :

Due serate di circo inedite,

Spettacolo di burlesque e acrobatico del Trio les Triphasés

– Cabaret circense con numeri ad alta tensione!

Catering e bar in loco dalle 18.00 a cura di La Tour Ambulante

Espanol :

Dos nuevas veladas de circo,

Espectáculo burlesco y acrobático del Trio les Triphasés

– Cabaret circense con números de alto voltaje

Catering y bar in situ a partir de las 18:00 a cargo de La Tour Ambulante

