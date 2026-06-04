Cabaret en campagne Saint-Sylvain
Cabaret en campagne Saint-Sylvain samedi 11 juillet 2026.
Saint-Sylvain
Cabaret en campagne
Saint-Sylvain Corrèze
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Soirée festive dans une ambiance guinguette avec animation musicale proposée par Ugo Broussot. Le public est invité à participer et à chanter lors de cette deuxième édition de Cabaret en campagne. La soirée comprend un repas convivial autour d’un jambon à la broche dans une atmosphère chaleureuse et familiale. .
Saint-Sylvain 19380 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 16 24 83
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English : Cabaret en campagne
L’événement Cabaret en campagne Saint-Sylvain a été mis à jour le 2026-06-04 par Corrèze Tourisme
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