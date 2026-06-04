Saint-Sylvain

Cabaret en campagne

Saint-Sylvain Corrèze

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Soirée festive dans une ambiance guinguette avec animation musicale proposée par Ugo Broussot. Le public est invité à participer et à chanter lors de cette deuxième édition de Cabaret en campagne. La soirée comprend un repas convivial autour d’un jambon à la broche dans une atmosphère chaleureuse et familiale. .

Saint-Sylvain 19380 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 16 24 83

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English : Cabaret en campagne

L’événement Cabaret en campagne Saint-Sylvain a été mis à jour le 2026-06-04 par Corrèze Tourisme