Cabaret éphémère Kaysersberg Vignoble

Cabaret éphémère

8 Grand’Rue Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-02-21 19:30:00

fin : 2026-02-21 23:59:00

2026-02-21

Un dîner animé par un spectacle en deux parties avec des transformistes suivi d’une soirée dansante animée par un DJ pour danser tout au long de la nuit.

Venez passer une agréable soirée cabaret éphémère.

La soirée débute à 19h30 avec un dîner (entrée plat dessert) avec un spectacle de transformistes suivi d’une soirée dansante animée par un DJ. Le spectacle est en deux parties. Fin de la soirée dansante vers 2h30.

Une des parties des fonds récoltés sont reversés à la Ligue contre le Cancer de Colmar.

Places limitées à 130 personnes. .

8 Grand’Rue Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 6 13 88 59 44 cddu68@hotmail.fr

English :

A dinner with a two-part transformist show, followed by a DJ dance party to keep you dancing all night long.

