Cabaret équestre Les écuries de Firia Saint-Agnant vendredi 1 août 2025.

Cabaret équestre

Les écuries de Firia 34 rue de Lirais Saint-Agnant Charente-Maritime

Tarif : 18 – 18 – 45 EUR

Entrée adulte pour le spectacle uniquement ou pour le diner et spectacle.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-01 20:00:00

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-08-01

Soirée Diner Cabaret plein air, puis spectacle équestre organisée par Les Ecuries de Firia.

Les écuries de Firia 34 rue de Lirais Saint-Agnant 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 51 58 36 mariepierre.lecourt@orange.fr

English : Equestrian cabaret

Open-air Cabaret dinner, followed by a horse show organized by Les Ecuries de Firia.

German : Pferdekabarett

Abend Kabarett-Dinner unter freiem Himmel, anschließend Pferdeshow, organisiert von Les Ecuries de Firia.

Italiano : CABARET EQUESTRE A SAINT-AGANT

Cena cabaret all’aperto, seguita da uno spettacolo equestre organizzato da Les Ecuries de Firia.

Espanol : CABARET EQUESTRE A SAINT-AGANT

Una cena Cabaret al aire libre, seguida de un espectáculo ecuestre organizado por Les Ecuries de Firia.

L’événement Cabaret équestre Saint-Agnant a été mis à jour le 2025-07-02 par Office de Tourisme Rochefort Océan