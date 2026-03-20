Cabaret et théatre 2026 Salle des Associations La Chapelle-Bâton

Cabaret et théatre 2026

Salle des Associations 4 Rte de la Garenne, La Chapelle-Bâton Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12 2026-04-17 2026-04-18

L’association L’Échappée Belle est heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de notre Cabaret-Théâtre 2026.

Nouveauté 2026 deux week-ends de spectacles ! .

Salle des Associations 4 Rte de la Garenne, La Chapelle-Bâton 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 09 88 07

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English :

L’événement Cabaret et théatre 2026 La Chapelle-Bâton a été mis à jour le 2026-03-18 par CC Val de Gâtine